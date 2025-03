Caos Bayern Monaco: “Azioni legali per chiara violazione”

Il Bayern Monaco sta vivendo giorni per niente semplici dopo quanto avvenuto nel corso di questa sosta. Il club bavarese, va ricordato, sarà avversario dell’Inter ai quarti di finale di Champions League nei due match tra andata e ritorno che si disputeranno l’8 e il 14 aprile 2025.

A rendere agitate le acque bavaresi, infatti, sono stati i recenti infortuni accusati da alcuni dei propri titolarissimi. Tra questi, oltre allo stop di Neuer e di Upamecano, a mandare su tutte le furie la dirigenza del Bayern Monaco è stato quello di Alphonso Davies.

Il laterale canadese ha riportato la rottura del crociato con la sua Nazionale in un match in cui, a detta del club tedesco, non avrebbe nemmeno dovuto mettere piede in campo, considerate le sue condizioni già precarie e note alla Federazione. Da qui è nato lo sfogo da parte del Bayern che con un comunicato ufficiale ha chiesto ulteriori spiegazioni su quanto venuto alla Federcalcio Canadese.

Questa la nota della società tedesca: “Chiediamo al Canada un chiarimento completo sugli eventi e ci riserviamo espressamente il diritto di intraprendere azioni legali. Mandare un giocatore palesemente infortunato, con un ginocchio già compromesso, su un volo intercontinentale di dodici ore senza un’accurata valutazione medica è, dal nostro punto di vista, gravemente negligente e una chiara violazione del dovere medico”.