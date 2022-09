Salcedo rivela: “Inzaghi non voleva farmi partire: mi voleva anche Ronaldo”

L'attaccante del Bari: "Inzaghi non voleva che partissi: per fortuna lo abbiamo convinto"

Eddie Salcedo, attaccante dell'Inter in prestito al Bari, ha rivelato alcuni retroscena importanti sulla sua partenza: "Ausilio mi ha detto di questa possibilità - racconta il centravanti in conferenza stampa - Ero contento di venire in B, ma Inzaghi non voleva farmi partite. Per fortuna siamo riusciti a convincerlo."