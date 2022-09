Viktoria Plzen-Inter, le ultimissime di formazione: Gosens c’è, due dubbi per Inzaghi

Questa sera, ore 18.45 alla Doosan Aréna di Plzen, andrà in scena Viktoria Plzen-Inter, seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Un match fondamentale per entrambe le squadre, sconfitte rispettivamente per 5-1 e 0-2 nella prima uscita contro Barcellona e Bayern Monaco. L'obiettivo quindi è quello di mettere a segno i primi punti e muovere la classifica, per inseguire il sogno di passare il turno a discapito di una delle due superpotenze presenti nel gruppo C.