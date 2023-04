Mancano pochi minuti a Salernitana-Inter, 29a giornata di Serie A. Inzaghi opta per un po’ di turnover in vista del Benfica e manda in campo da titolare Asllani. Una scelta sorprendente e abbastanza inconsueta, come racconta lo storico di presenze dell’albanese.

L’ultima volta da titolare di Asllani era stata lo scorso 10 gennaio, nell’ottavo di finale di Coppa Italia, contro il Parma. In campionato, invece, bisogna tornare molto più indietro, a praticamente 6 mesi fa: Sassuolo-Inter dell’8 ottobre 2022. In mezzo una presenza dal 1′ nell’ultima ininfluente giornata del girone di Champions League, contro il Bayern Monaco.

In generale, contro i campani sarà solo la terza partita da titolare per Asllani in campionato, la quinta in generale. L’albanese ha racimolato fin qui solo 577 minuti in nerazzurro.