A pochissimi minuti dal calcio d’inizio di Salernitana-Inter, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare l’imminente match di Serie A.

Ecco le sue parole:

CALENDARIO – “Ci vorranno calma e lucidità. Il momento in campionato è difficile, dove i risultati che non seguono le prestazioni. Dobbiamo invertire la rotta. Oggi dobbiamo fare una buona partita contro la Salernitana. Sappiamo che è un periodo con tante partite e avrò bisogno di tutti”.



ROTAZIONI – “Tra squalifiche e infortuni sappiamo che non è mai semplice. Siamo contenti di dover disputare tutte queste partite, perché vuol dire che siamo arrivati ad aprile inoltrato con tutte le competizioni da disputare al meglio. Chiaramente avrò bisogno del supporto di tutti”.

LUKAKU – L’ho visto bene. Essendo sempre in ritiro stiamo tanto tempo insieme. Chiaramente l’episodio di martedì è difficile da lasciare alle spalle. L’ho visto sereno e ha lavorato bene. Ovviamente è dispiaciuto perché voleva esserci nella semifinale di ritorno”.