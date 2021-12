Salernitana-Inter, Perisic: “Futuro? Abbiamo tempo per parlarne. Sempre bello segnare”

Il croato è andato a segno nella gara di questa sera

Ancora Perisic, stavolta sull'andamento dell'Inter in campionato: "Quando c'è stata la svolta? Forse nella partita contro il Napoli, ma anche in altre partite abbiamo fatto bene, come nel derby. Ruolo? Non sono più ala, adesso devo difendere di più. Ci sta, anche io devo continuare così. Fa piacere giocare con questa squadra". Infine, una battuta sul rinnovo: "Futuro? Non abbiamo parlato, abbiamo ancora sei mesi, vediamo tra poco".