Salernitana-Inter, le probabili formazioni: Sanchez confermato in attacco

Le scelte verso la gara di Salerno

Stasera (ore 20.45) l'Inter ha una grandissima occasione. Portare a casa i tre punti contro la Salernitana, vorrebbe dire sedersi comodi comodi a guardare Milan-Napoli certi di guadagnare distanza da almeno una di loro. Un vantaggio da non sottovalutare, per questo motivo Inzaghi non dovrebbe esagerare con le rotazioni.