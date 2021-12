Ausilio a Sky: “Riprenderei Lukaku, ma solo in prestito…”

Le parole del dirigente

"In estate non stavamo perdendo tutto, stavamo semplicemente perdendo qualche elemento importante, che però sapevamo poteva essere sostituito adeguatamente. Non ci si può arrendere alle prime difficoltà. Perdere in un colpo solo Conte, Hakimi, Lukaku ed Eriksen avrebbe ammazzato chiunque, ma non noi. Il mercato? Dobbiamo cercare di fare le cose fatte bene, non possiamo pensare solo a comprare giocatori come piacerebbe ai tifosi. Il nostro lavoro è quello di cercare di compensare, di mantenere alta al competitività facendo se necessario qualche sacrificio e poi trovando l'investimento giusto. Ecco perché non sarà mai un Inter che esce ridimensionata dal mercato".