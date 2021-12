Ausilio e i rinnovi: “Con Dimarco siamo ai dettagli, per Brozovic e Perisic c’è più fretta”

Le parole del dirigente

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è stato intervistato da Sky per parlare ovviamente, dell'ambiente nerazzurro post rivoluzione estiva e del mercato. Il dirigente si è soffermato in particolar modo su un aggiornamento sulla situazione rinnovi, priorità sia per la società che per Inzaghi, che vuole blindare i big.