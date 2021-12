Bastoni: “Vogliamo difendere lo Scudetto. Con Inzaghi ci divertiamo: è simile a Mancini”

Il difensore nerazzurro: "Il sorteggio in Champions? Io non bestemmio, ma..."

In una lunga intervista rilasciata a Repubblica, Alessandro Bastoni, difensore centrale e pilastro dell’Inter, ha parlato di come è nata la sua carriera nel calcio e, ovviamente, della sua avventura in nerazzurro: "Da bambino ero già tifoso dell’Inter, la passione me l’ha passata mio padre, che ce l’ha nel sangue. Infatti se gioco male mi tiene il muso. È bello avere lo Scudetto sul petto, appagante. Proveremo a difenderlo a tutti i costi. E poi finalmente quest’anno c’è la Champions".