Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato dell’imminente impegno di Champions League dei nerazzurri, che può valere gli ottavi di finale. Queste le sue parole ai microfoni di Prime Video e Sky Sport.

PRIME VIDEO

CONSAPEVOLEZZA – “C’è una maggiore consapevolezza e autorevolezza delle proprie capacità. Oggi siamo consapevoli del ruolo che abbiamo e dobbiamo onorarlo nel migliore dei modi. L’avversario è difficili, sono giovani ma forti tecnicamente e agonisticamente”.

TURNOVER – “Turnover? L’Inter come altre squadre di vertice gioca in diverse competizioni, giusto allestire una squadra numerosa. Poi sta all’allenatore dosare l’impiego e Inzaghi lo fa nel migliore dei modi. Abbiamo titolari e co-titolari, non credo si senta la mancanza di questo o quel calciatore”.

MERCATO – “Abbiamo degli obiettivi di budget e vogliamo superare il girone. Normale che dobbiamo guardare con fiducia la parte sportiva ed economica. Questo gruppo ci sta dando garanzie per il prosieguo della stagione”.

KONATÉ – “Se ci piace Konate? Sì, ma non è l’unico, questi giovani sono nel taccuino dell’Inter e di tutte le altre”.

SKY SPORT

ESPERIENZA – “I numeri aiutano a fare un’alanlisi pià attenta. Questo gruppo ha acquisito l’esperienza per affrontare ogni ostacolo. Questa è la nota più importante. Da questo punto di vista siamo molto ottimisti”.

CAMBI – “Da una parte, i grandi club devono essere abituati a gestire in contemporanea impegni importanti. Il vantaggio del passaggio del turno c’è: perché l’allenatore può programmare in modo più tranquillo e ai giocatori di recuperare a livello psico-fisico. Però poi va onorato ogni impegno e stasera è una partita difficile, che non è detto che vinceremo”.

INZAGHI – “Siamo molto contenti di Inzaghi e della sua crecita. Quando un allenatore è bravo e poi acquisice esperienza è il maissmo. Inzaghi sta acquisendo grande epseirenza. Lo consideriamo ancora nella fascia dei giovani e ci sono margini di miglioramento. Siamo orgogliosi di averlo cn noi”.

SALISBURGO – “Il Salisburgo è giovane e spensierato. Non è un avversario facile. Io sono ottimista, poi se c’è una partita piena di dispendio di emozioni e di adrenalina, ma vincente, va bene lo stesso”.