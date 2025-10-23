Inter, salta l’allenamento di oggi: Chivu spiega il motivo

Dopodomani alle ore 18 l’Inter scenderà in campo allo stadio Maradona per sfidare il Napoli di Antonio Conte in quello che sarà uno scontro tra le due contendenti dell’ultimo Scudetto. Ora entrambe inseguono il Milan capolista a -1 e per tale motivo nessuna delle due può permettersi di non vincere.

La squadra nerazzurra di mister Cristian Chivu è reduce da un impegnativo giro di trasferte negli ultimi giorni. Prima la gara di Serie A sul campo della Roma e poi il match di martedì sera in Belgio contro l’Union SG per la terza giornata di Champions League. A sole 48 ore dalla sfida al Napoli in casa Inter non si è però fatto allenamento.

La sessione odierna di allenamento ad Appiano Gentile è stata infatti annullata da Chivu stesso che ha concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori per consentire un migliore recupero delle energie fisiche e mentali a poche ore dal big match che si giocherà a Napoli, lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.