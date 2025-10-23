Lautaro, Pio o Bonny: Chivu ha scelto l’attacco anti-Napoli

Dopo due vittorie in trasferta per nulla semplici contro Roma e Union Saint Gilloise, per l’Inter ora è in programma la terza partita di fila lontano da San Siro. I nerazzurri di Cristian Chivu sabato pomeriggio alle ore 18 faranno visita al Napoli per quello che sarà il big match dell’ottava giornata del campionato di Serie A.

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, l’allenatore dell’Inter avrebbe deciso già quale coppia d’attacco schierare per questa partita da giocare allo stadio Maradona. I centravanti su cui Chivu può contare sono purtroppo soltanto tre, visto che Marcus Thuram è attualmente infortunato e non sarà a disposizione.

Come si è già visto lo scorso fine settimana a Roma anche a Napoli il tandem d’attacco nerazzurro dovrebbe essere composto da Bonny e da Lautaro Martinez. Per Pio Esposito ci sarà quindi un’iniziale partenza dalla panchina, dopo l’ottima gara giocata martedì in Belgio con tanto di primo gol in Champions League.