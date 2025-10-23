23 Ottobre 2025

Lautaro primo in Europa: solo Kane come lui in questo dato

Il capitano dell'Inter spicca tra tutti i bomber

Lautaro Martinez

L’inizio di stagione di Lautaro Martinez è stato molto positivo con già tre gol segnati in Serie A e altri tre in Champions League. Inoltre, anche con la maglia dell’Argentina, il capitano dell’Inter si è tolto una grossa soddisfazione come quella di diventare il quarto miglior marcatore di sempre della sua nazionale.

Come riferisce quest’oggi La Gazzetta dello Sport, c’è un dato che rende il numero 10 nerazzurro il primo in Europa a pari con Harry Kane e si tratta del numero di reti segnate in Champions League. Nell’anno solare 2025 nessuno ha infatti saputo fare meglio di Lautaro e del bomber inglese che sono a quota 11.

Lautaro e Kane precedono altri grandi attaccanti come Mbappé (10), Dembelé (9) e Guirassy (8). Per questi grandi giocatori ci saranno ancora tre partite di Champions League a disposizione in questo 2025 per cercare di superarsi l’un l’altro ma ad oggi davanti a tutti c’è proprio il capitano dell’Inter assieme al numero 9 del Bayern.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.