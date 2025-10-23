Dalla Spagna: “MEGA offerta della big per l’Inter”

Il 2026 si avvicina a grandi passi e con lui arriverà la sessione di mercato invernale che sarà molto utile per i club italiani ed europei per fare le mosse giuste per rinforzare la squadra in vista della seconda metà di stagione. L’Inter al momento non ha ancora mostrato eccessive lacune e rimane da capire nelle prossime settimane come si evolverà.

La società nerazzurra deve però stare attenta anche a quelli che possono essere gli interessamenti dall’estero dei migliori giocatori della rosa di Cristian Chivu. Come scrive in Spagna il media Fichajes.net, c’è infatti una big assoluta del panorama calcistico europeo come il Barcellona che ha messo gli occhi in casa Inter su un giocatore titolare.

Si tratta di Denzel Dumfries che già la scorsa estate era stato nel mirino del club catalano, anche per via di una clausola rescissoria valida nel mese di luglio che però non è mai stata pagata. Nel 2026 sembra però che il Barcellona voglia fare ancora un tentativo per il laterale olandese e starebbe preparando una grossa offerta.