“Dal Man United alla Serie A”: Romano svela 2 nuovi innesti

In una stagione come questa che porta al Mondiale estivo (che questa volta si disputerà tra giugno e luglio 2026 in nord e centro America) per tutti i calciatori più importanti diventa fondamentale giocare con regolarità per farsi vedere dal proprio CT ed essere convocati a fine stagione. Questo tema vale soprattutto anche sul mercato.

I giocatori che in questi primi mesi di stagione non trovano spazio, potrebbero infatti chiedere una cessione a gennaio. Come rivela Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, due di questi possono arrivare dal Manchester United. Ci sono il giovane Kobbie Mainoo e l’ex Bologna Joshua Zirkzee che vogliono giocare e piacciono in Serie A:

“Mainoo in estate aveva chiesto la cessione ma lo United ha bloccato. Nel 2026 può cambiare e dipenderà dalla scelta del club. Stesso discorso per Zirkzee. Entrambi giocano poco, oggi non stanno creando problemi all’allenatore ma vogliono crescere e giocare al Mondiale. Per gennaio potrebbe cambiare la situazione, piacciono in Italia”.