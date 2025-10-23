“Scelta dopo Inzaghi”: la clamorosa rivelazione su Allegri

L’ultima estate in casa Inter è stata senza dubbio caratterizzata dal cambio di guida tecnica con Cristian Chivu che ha rilevato il posto in panchina occupato negli ultimi 4 anni da Simone Inzaghi. Spunta inoltre un retroscena legato a un possibile altro allenatore che potrebbe essere balenato nella testa del presidente Beppe Marotta, visti i loro trascorsi.

In onda sul podcast “La Trattativa” assieme a Lorenzo Luporini, il giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha fatto una grossa rivelazione. Secondo quanto riferisce lo scorso mese di giugno Max Allegri avrebbe potuto aspettare l’Inter che dopo l’incontro e l’addio con Simone Inzaghi era alla ricerca di un allenatore.

Queste le parole del noto giornalista sulla decisione di Allegri di non attendere i nerazzurri: “Allegri a giugno avrebbe potuto aspettare qualche giorno, dopo la finale di Champions dell’Inter. Avrebbe potuto decidere in base al futuro di Inzaghi ma scelse subito il Milan per amore e passione verso un progetto che lo tenta in maniera particolare”.