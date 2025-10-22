Dove arriva l’Inter in Champions? L’algoritmo prevede tutto

In testa alla classifica di Champions League ci sono l’Inter e poche altre squadra ancora a punteggio pieno con 9 punti raccolti dopo tre giornate. I tifosi nerazzurri sperano che il tecnico Cristian Chivu riesca a condurre la sua squadra agli ottavi di finale senza passare dai playoff, con una proiezione punti già fatta.

Spunta inoltre anche una previsione fatta dall’algoritmo del supercomputer di Opta che dice la sua su quali squadre arriveranno meglio piazzate in questa classifica finale di Champions League. Le aspettative sull’Inter sono molto alte perché viene prevista addirittura al 4° posto con 17,03 punti previsti alle spalle solo di Arsenal, PSG e Man City.

Sempre secondo il conteggio di questo algoritmo l’Inter ha il 9,61% di chance di arrivare prima in classifica, il 77,21% di possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale e il 22,79% di dover passare invece per i playoff. Di seguito la previsione Opta sulla classifica finale di Champions League.