Chivu batte Mourinho e Inzaghi ma non Spalletti: il DATO

L’avvio di stagione dell’Inter è stato molto buono: ottimo in Champions League con tre grandi successi e macchiato solo da due ko invece in Serie A. La squadra di Cristian Chivu ora vuole proseguire su questi ritmi per rimanere ai vertici della classifica sia in Italia che in Europa. Proprio sul tecnico rumeno spunta un grande dato.

Come analizzato da Sport Mediaset, nelle sue prime 10 partite tra Serie A e Champions League l’allenatore dell’Inter ha ottenuto 24 punti, una media quindi di 2,4 punti a partita per Chivu. Se lo si paragona con gli altri tecnici della storia recente nerazzurra si nota che è partito meglio nelle prime 10 gare di quasi tutti nella stagione d’esordio per un nuovo allenatore interista.

L’ex CT della nazionale, Luciano Spalletti, riuscì infatti nel 2017/18 a fare 2,6 punti di media anche se comunque è giusto dire che l’Inter non partecipava alle coppe quell’anno. La media di 2,4 punti la ottenne anche Leonardo nel 2011 mentre sono indietro due grandi allenatori dell’Inter come José Mourinho e Simone Inzaghi che si fermano a quota 2,2 punti di media a partita.