Quanti punti servono in Champions? Si va agli ottavi con…

Siamo arrivati alla terza giornata della “League Phase” di Champions League e l’Inter si trova in testa alla classifica con altre squadre grazie al suo ottimo cammino fin qui. I nerazzurri di mister Cristian Chivu hanno infatti raccolto 9 punti in tre partite, segnano oltretutto 9 gol e non subendone ancora nessuno.

La speranza di tutti i tifosi nerazzurri è quella di riuscire a replicare il cammino compiuto l’anno scorso in questa prima fase del torneo, quando la squadra allora allenata da Simone Inzaghi riuscì a prendersi il pass diretto per gli ottavi di finale. In questo modo si evitano i playoff e quindi altre due gare che intasano di più il calendario.

Osservando proprio la classifica di un anno fa, si nota come la soglia per entrare nelle prime otto fu di 16 punti. Chivu vuole raggiungere quindi il prima possibile questo bottino e considerando che è già a quota 9 può ben sperare. Dopo la prossima gara in casa col Kairat, però, il calendario dell’Inter si complicherà molto.