22 Ottobre 2025
HIGHLIGHTS Inter U23-Renate 1-1: super gol di Kamate
Le azioni salienti della sfida di Serie C
Al termine di un periodo molto positivo per l’Inter U23 di Stefano Vecchi che si trova in piena zona playoff, arriva un pareggio in casa contro il Renate. La formazione dei giovani nerazzurri si deve accontentare di un 1-1 che porta le firme di Kamate (super gol del talento dell’Inter) e di Cali per gli ospiti.
Di seguito gli highlights della partita valida per il recupero del nono turno di Serie C. L’Inter Under 23 rimane al quarto posto in classifica a due soli punti dal podio occupato da Lecco e Brescia a pari punti oltre che alla capolista Vicenza.