Samp-Inter, Skriniar: “Campo difficile. Sconfitta Juve ci carica? Pensiamo a noi stessi”

Squadre in campo alle 12.30 per il calcio d'inizio

Manca pochissimo al calcio d'inizio di Sampdoria-Inter, in programma allo stadio Ferraris di Genova alle ore 12.30. Nell'attesa, Milan Skriniar, calciatore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Sky e Inter TV per le ultime parole prima del via: "Sicuramente dopo tre vittorie nelle prime due partite è importante dare continuità a questi risultati e prestazioni. Dopo la sosta è importante vincere. Tanti gol di testa? Anche questo è un aiuto per noi, abbiamo giocatori che crossano bene, siamo contenti anche per questo. Siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo anche oggi". Il difensore centrale ha poi parlato del match con la sua ex squadra: "Sempre bello tornare qua, ho tanti amici qua. Sappiamo che è uno stadio difficile, quindi anche oggi serve una grande prestazione per prendere questi tre punti.Come si ferma la Samp? È una buona squadra, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi e dobbiamo dimostrare che siamo l'Inter e i campioni d'Italia. Quagliarella? Ci ho giocato insieme, è un grande attaccante, ha grande esperienza e dobbiamo stare attenti e cercare di fermarlo".