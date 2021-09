Sampdoria-Inter, le formazioni UFFICIALI: Dzeko e Lautaro nel tandem offensivo

Bastoni indisponibile per affaticamento muscolare

Sono state ore di emergenza, per Simone Inzaghi, quelle precedenti alla mattinata di oggi: il tecnico dell'Inter, infatti, ha avuto a disposizione i sudamericani di rientro dalle Nazionali solamente nelle ultime ore, e li ha potuti valutare solo tra ieri e oggi. Inoltre, l'allenatore nerazzurro è costretto anche a fare i conti con le indisponibilità di Bastoni e quella (nota) di Sanchez. Ecco, quindi, le scelte ufficiali di Simone Inzaghi per Sampdoria-Inter, partita in programma alle ore 12.30 allo stadio Ferraris: