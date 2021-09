Sampdoria-Inter, Marotta (Sky): “Inzaghi fa le sue scelte, Inter diversa dalla Lazio”

Calcio d'inizio previsto alle ore 12.30

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky in vista del calcio d'inizio di Sampdoria-Inter, in programma per le ore 12.30 allo stadio Ferraris di Genova. Ecco le sue parole: "Il nostro inizio deve essere sempre così, dobbiamo avere la voglia di dare il massimo - ha detto - Distacco dalla Juve? In questo momento i punti non sono importanti. È importante che gli allenatori facciano le loro valutazioni nelle prime partite, come sta facendo Inzaghi".