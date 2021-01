LIVE – Segui le PAGELLE di Sampdoria-Inter in diretta su PassioneInter

Prima del doppio big-match consecutivo in campionato contro Roma e Juventus, per l’Inter di Antonio Conte è arrivato il momento di sfidare a Genova la Sampdoria di Claudio Ranieri. I nerazzurri sono reduci da ben 8 vittorie consecutive, un risultato che non arrivava da tantissimo tempo. I blucerchiati, invece, arrivano da due ko di fila contro Sassuolo e Roma. Ecco qui di seguito, come di consueto, le pagelle live della gara curate da PassioneInter, mentre sui nostri canali di YouTube e Twitch vi offriamo la live reaction della gara.

Le PAGELLE LIVE di Sampdoria-Inter

HANDANOVIC 5,5

SKRINIAR 6,5

DE VRIJ 6

BASTONI 5

HAKIMI 6

BARELLA 5,5

BROZOVIC 5,5

GAGLIARDINI 5

YOUNG 6,5

SANCHEZ 5,5

LAUTARO MARTINEZ 6

All. Conte

