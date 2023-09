San Siro, dura lettera al Comune di Antonello: “Dovete decidere”

Proseguono le novità sulla questione riguardante il nuovo stadio di Inter e Milan. Ma non solo: infatti, entrambi i club hanno inviato due lettere distinte al Comune di Milano, a distanza di un giorno l’una dall’altra, per avere chiarimenti sul progetto San Siro.

La più netta, come riferisce la Repubblica è di Alessandro Antonello, responsabile delle attività aziendali dei nerazzurri, che ha evidenziato la necessità come ci sia la necessità che il Comune concluda “l’iter referendario”, “importante per le società proponenti per comprendere come la cittadinanza reputa il progetto nel suo complesso”. Secondo la società nerazzurra, l’onere di decidere spetterebbe, dunque, all’amministrazione.

Della stessa pasta anche la lettera del Milan. In sostanza, riferisce sempre il quotidiano, non è arrivata la risposta definitiva su San Siro, che, al contrario, si sarebbe aspettato il Comune di Milano. Il sindaco, dal canto suo, ribadisce la posizione contro il vincolo sul secondo anello dello stadio, che scatterà nel 2025. Questo ostacolerà il progetto per il nuovo stadio, che prevede l’abbattimento del Meazza. La questione rimane intricata.