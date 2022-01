San Siro, manto in terribili condizioni: interventi nella sosta

Presi provvedimenti per la sistemazione del campo

Le parole del tecnico nerazzurro fortunatamente non sono cadute a vuoto e già da giorni l'Inter e il Milan si sono adoperate per cercare di mettere una pezza alle condizioni del campo. A confermare che qualcosa, sfruttando la sosta per le nazionali, verrà fatto, è stato Giovanni Castelli, agronomo della Lega Serie A ai microfoni di Stopandgoal: "Sapevamo già prima delle parole di Inzaghi che San Siro non è in condizioni ottimali. Da inizio stagione ad oggi sono state fatte 44 partite, da inizio gennaio alcune addirittura a sole 24 ore di distanza. San Siro ha un prato ibrido e fruttando la pausa ci sarà un intervento di rizollatura del terreno, sostituendo le parti naturali e ricucendo quelle sintetiche. L'unico dubbio è relativo alle condizioni climatiche dei prossimi giorni, ma dovrebbero essere favorevoli per lavorare".