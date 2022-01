Sanchez si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “I campioni sono così, fatemi giocare”

Le parole del man of the match

Alexis Sanchez ha deciso la Supercoppa contro la Juventus quando tutto sembrava finito, e la partita sembrava avviata ai rigori. Sfruttando un guizzo di Darmian all'ultimo secondo ha freddato Perin per il 2 a 1 finale. Intervistato nel post partita, ha colto l'occasione per togliersi diversi sassolini dalle scarpe:

"I campioni sono così. Il campione fa le cose che nessun altro fa. Più gioco, meglio è. Oggi avevamo la fame di vincere qualcosa. Abbiamo aperto un ciclo? Dobbiamo continuare così, è la strada giusta. Io non sono mai stato male all'Inter, ma il problema è che non giocavo. Come un leone nella gabbia. Conte mi diceva che mi avrebbe messo a 15 minuti dalla fine. Io gli dicevo di non farmi soffrire e di mettermi dall'inizio".