“My Hero Alexis” in anteprima al Giffoni Festival: Sanchez protagonista anche fuori dal campo

Alexis Sanchez protagonista in campo ma – da ora – anche fuori. L’attaccante dell’Inter infatti ha debuttato come attore nel lungometraggio dal titolo “My hero Alexis” (“Mi amigo Alexis”). Il film è stato proiettato oggi in anteprima al Giffoni Festival e – come riportato da La Gazzetta dello Sport – ha avuto grandissimo successo tra i 300 giovani giudici.

Il Cile e la sua periferia a fare da sfondo ad una storia di calcio ma anche di povertà con protagonista il giovane diciottenne Tito che riesce ad incontrare il suo idolo, ovvero Sanchez. “Penso che le persone saranno sorprese di come recita Alexis. È la storia di un ragazzo e di suo padre, di una famiglia che fatica ad andare avanti in un paese che quasi non offre opportunità”, ha commentato il regista.

