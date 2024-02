San Siro trascina l’Inter: incasso da record con l’Atletico

La Champions League non è mai una competizione come tutte le altre. E contro l’Atletico Madrid sarà una serata ancor più speciale per l’Inter, pronta a essere trascinata dai propri tifosi verso la vittoria, come poche altre volte nella propria storia.

San Siro, infatti, sarà tutto esaurito per l’andata degli ottavi di Champions League. Una notizia che non è una novità per l’Inter, abituata a riempire lo stadio con costanza, ma che segnerà comunque un momento storico per il club.

Contro l’Atletico Madrid, infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri otterranno il secondo incasso più alto della loro storia, arrivando a sfiorare i 9 milioni di euro. Una cifra seconda solo a quella raggiunta per la gara di ritorno del Derby di Champions League della scorsa stagione: 12 milioni di euro.