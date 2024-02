Il futuro dello stadio di Inter e Milan è ancora tutto da scrivere, con il comune di Milano, con ancora la possibilità della ristrutturazione di San Siro sul tavolo. Nelle scorse ore, peraltro, ci sarebbe stato un contatto tra Cardinale e Zhang sulla questione. Un evento importante, visto il gelo totale tra i due presidenti fin qui.

Tuttavia, come confermato oggi da Tuttosport, il tentativo del presidente rossonero di coinvolgere i nerazzurri nel progetto stadio nell’area di San Donato non ha suscitato l’interesse del numero uno nerazzurro. Troppi gli ostacoli in quell’area.

Stando sempre a quanto riportato dal giornale torinese, Zhanh avrebbe allora rilanciato, proponendo allo stesso Cardinale di unirsi all’Inter nel progetto previsto nell‘area di Rozzano, in merito al quale i nerazzurri avrebbero mosso già i primi passi. Alla conversazione tra i due presidenti, sarebbe seguito anche un incontro tra i dirigenti dei due club.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter sembra avere le idee molto chiare in merito al progetto stadio, ma il contatto con il Milan avvenuto nelle ultime ore rimane comunque un importante segnale di disgelo, dopo mesi in cui i rapporti tra le due società, e in particolare tra i due presidenti, erano parsi abbastanza tesi.