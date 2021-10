Sassuolo-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni: Dzeko o Correa avanti?

Quello in attacco, non è l'unico ballottaggio in casa Inter

Alessio Murgida

Stasera alle ore 20.45, la squadra di Inzaghi scenderà in campo per una sfida non facile: l'avversario sarà infatti il Sassuolo di Dionisi che, nonostante le due sole vittorie in campionato, resta una rivale molto temibile. I nerazzurri dovranno scogliere i soliti dubbi sugli esterni e in attacco. Dzeko arriva da molte partite consecutive giocate e potrebbe rifiatare per dare posto a Correa. Secondo Sky Sport, però, sarà confermato il bosniaco in attacco.

Così come la difesa a tre (Skriniar-de Vrij-Bastoni) e il centrocampo titolare. Sulla destra è in vantaggio Dumfries, mentre sulla sinistra c'è Perisic candidato numero uno per quella posizione di campo. Di seguito le probabili formazioni:

Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

All. Dionisi

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

All. Inzaghi S.