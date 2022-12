Sassuolo-Inter 0-1 (Dzeko), il Cigno di Sarajevo regala la vittoria ai nerazzurri

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Sassuolo-Inter , quinta e ultima amichevole invernale nerazzurra prima della ripresa del campionato il 4 gennaio. Calcio d'inizio alle 17 per la sfida contro i neroverdi. Potrete seguire qui su Passione Inter la cronaca testuale della partita.

83' Altri cambi per l'Inter, dentro Carboni e Zanotti, fuori Lukaku e Barella.

80' Bell'affondo di Lukaku in contropiede, tiro però deviato in angolo. Il belga fa vedere strappi del vecchio Big Rom.

76' Clamorosa occasione per l'Inter: girata di Gagliardini salvata da Pegolo, sulla ribattuta Lukaku a porta vuota colpisce un difensore neroverde.

70' Valzer di cambi per l'Inter: dentro Darmian, Asllani, Dumfries, Correa, D'Ambrosio e Gosens. Fuori Skriniar, Bastoni, Bellanova, Calhanonglu, Dimarco e Dzeko.

63' GOAL DELL'INTER! Bellissimo recupero di Bastoni che poi lancia Dzeko a tu per tu con Pegolo. Il bosniaco è freddo e sigla il vantaggio nerazzurro.

48' Inter in sofferenza nei primi minuti del secondo tempo, soprattutto sulla corsia destra, dove Skriniar fatica a contenere le folate neroverdi.

48' Primo cambio per l'Inter: fuori Mkhitaryan dentro Gagliardini.

40' Calci d'angolo in serie per l'Inter che però non riesce a rendersi pericolosa.