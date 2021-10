VIDEO – Sassuolo-Inter: commenta insieme a noi in diretta su Twitch e Youtube [NO STREAMING]

Entra in diretta e commenta insieme a noi le gesta dei nerazzurri!

A partire dalle 19.30 appuntamento sui canali social di Passione Inter con la diretta di avvicinamento e di cronaca a Sassuolo-Inter, settima giornata della Serie A 2021/2022. I nerazzurri, dopo il pareggio 0-0 contro lo Shakhtar, sono chiamati a scendere in campo per l'ultima partita prima della seconda sosta Nazionali stagionale. Calcio di inizio del match alle 20.45. Saremo in live sia sul nostro canale Twitch che quello Youtube!