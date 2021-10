Sassuolo-Inter, le formazioni UFFICIALI: Correa-Lautaro avanti, la scelta su Dumfries

Le scelte di Simone Inzaghi

L'Inter scende in campo a Reggio Emilia alle ore 20.45 per la sfida contro il Sassuolo. Il match non sarà semplice ma i nerazzurri dovranno riscattarsi dopo il pareggio a reti bianche contro lo Shakhtar. Mister Inzaghi ha sciolto gli ultimi dubbi. Di seguito, quindi, le formazioni ufficiali: