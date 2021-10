Sassuolo-Inter, Correa: “Siamo stanchi, ma siamo molto motivati”

Le parole del giocatore nerazzurro nel pre-partita di Sassuolo-Inter

Joaquin Correa , scelto a sorpresa per partire titolare al fianco di Lautaro Martinez al posto di Dzeko , nel prepartita di Sassuolo-Inter ha dichiarato a Inter Tv: "Tanta voglia di tornare a vincere e di fare bene. Daremo tutto per farlo. Mi aspetto una gara tosta, hanno giocatori di tantissima qualità. Dobbiamo cercare di fare il nostro. Sono al 100%, mi sento bene. Speriamo di dare una gioia alla gente".

A Dazn invece ha dichiarato: "Siamo una squadra che cerca Sempre di fare goal e oggi non farà eccezione. Vogliamo fare goal subito. In attacco mi trovo bene con tutti, abbiamo tutti lo stesso obbiettivo. Con Lautaro mi trovo bene perché siamo compagni anche in nazionale. Il gioco di Inzaghi aiuta molto gli attaccanti, siamo tutti molto motivati".