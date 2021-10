Sassuolo-Inter, Marotta: “Il bilancio in rosso è un problema diffuso, siamo tranquilli”

Le parole del dirigente nerazzurro prima della sfida in programma alle ore 20.45

"Differenza tra Champions e Serie A? Beh, in campionato abbiamo giocato più partite. In Champions abbiamo giocato e perso una partita contro il Real Madrid e giocato alla pari con lo Shakhtar. Non si possono fare delle analisi definitive. Bilancio in rosso? Lo leggo come una situazione generale di tutti i club europei dovuti a una contrazione finanziaria. Posso assicurare che l'Inter è in sicurezza finanziaria: abbiamo rinunciato a degli asset importanti, ma la sostenibilità è la cosa più importante".