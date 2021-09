Dove vedere Sassuolo-Inter: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni utili per vedere i nerazzurri di Inzaghi contro il Sassuolo

L'Inter è chiamata a rialzarsi per un'altra volta dopo una delusione in Champions League. La scorsa volta non è andato malissimo (Inter-Bologna 6-1) ma la sfida sarà comunque di difficoltà discreta. Il Sassuolo, c'è da dirlo, sembra non aver ancora ingranato con Dionisi in panchina ma la qualità della rosa invita alla massima attenzione. Il match si giocherà questo sabato alle ore 20.45 al Mapei Stadium: la gara sarà valida per la settima giornata di Serie A.