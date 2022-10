Sassuolo-Inter, Dzeko: “Quota 100 in Serie A? Pago la cena a tutta la squadra”

"Partite così 3/4 settimane fa le perdevamo, anche oggi non abbiamo fatto una grande partita. Ma bisogna dare merito anche al Sassuolo che gioca bene a calcio. Non era facile vincere dopo le ultime partite, ma venivamo da una grande vittoria col Barcellona e volevamo confermarci, alla fine contano sempre i punti".

"Voglia di far gol? Ho ancora tanta voglia, far gol è una cosa bellissima. Quando la palla passa la linea sei l'uomo più felice del mondo. Oggi sono felice e voglio continuare fin quando posso aiutare la squadra. Lukaku? Non parlo di concorrenza, siamo in una grande squadra e ci sono abituato, non è una novità, conta la squadra e quando si vince tutti siamo felici. Poi è normale che giochino tutti. Offrire una pizza a Mkhitaryan? È giusto, ma una cosa che sicuramente farò è invitare tutta la squadra a cena perché 100 gol non si fanno tutti i giorni".