Sassuolo-Inter, Ferrari (Sky): “Inter grande squadra, sarà difficile. Quarto posto? Vedremo più avanti”

Nona giornata di Serie A, alle 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia l’Inter di Antonio Conte sarà ospite del Sassuolo di Roberto De Zerbi, secondo in classifica, per un match molto importante per entrambe le squadre.

Prima del fischio d’inizio ai microfoni di Sky Sport ha parlato Gian Marco Ferrari: “L’Inter è una grandissima squadra, ha organico. Sarà una partita difficile. Noi però come abbiamo già dimostrato possiamo fare male a chiunque, dobbiamo tenere alta l’attenzione per 90 minuti”.

STAGIONE IMPORTANTE – “Siamo insieme da tre anni, questo ci dà un forte aiuto. Ci conosciamo, siamo motivati e tutti vogliamo fare bene. Dove arriveremo lo scopriremo più avanti, ma ogni domenica giochiamo per il massimo risultato”.

