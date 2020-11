Sassuolo-Inter, Marani: “Conte chiamato per vincere subito, non è un allenatore da percorso”

L’Inter sta per scendere in campo contro il Sassuolo in una partita che si preannuncia molto complicata ma assolutamente da vincere per fare un balzo in avanti in classifica e non perdere il treno delle squadre al momento davanti. Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani, ha parlato così della situazione attorno all’allenatore Antonio Conte.

Ecco le sue parole: “Non ho dubbi che l’Inter continui con Antonio Conte. Questo per il grande valore che ha come tecnico e che ha sempre dimostrato. E poi anche per Conte non vedo altre alternative, non ci sono altre grandi squadre libere. L’Inter si è affidata totalmente a Conte e credo sia una scelta giusta perché lo ritengo tra i migliori, se non il migliore, per arrivare a vincere. Ho solo un dubbio su cosa intenda lui per percorso? Che Inter ha trovato Conte quando è arrivato? Era davvero così indietro? Non penso Conte sia fatto per fare i percorsi, bensì per arrivare a vincere subito, altrimenti si poteva tenere Spalletti. L’Inter ha speso 217 milioni sul mercato e a alzato di 20 milioni il monte ingaggi. Ha investito molto, ma al momento è indietro rispetto ai risultati sperati”.

