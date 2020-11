Sassuolo-Inter, Carnevali (Sky): “Quarto posto? Sarebbe fantastico. Dobbiamo stare con i piedi per terra”

Presentarsi al secondo posto in classifica alla sfida contro una delle favorite per il campionato è qualcosa che il Sassuolo, con tutta probabilità, non si sarebbe mai aspettato di vivere ad inizio campionato. Di questo e del match in sé ha parlato ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro l’Inter.

Ecco le sue dichiarazioni: “E’ un percorso di crescita quando riesci ad ottenere questi risultati. Abbiamo la volontà di fare una gara importante e abbiamo le possibilità di farlo. Abbiamo obiettivo di poter portare a casa un risultato importante. Quarto posto? Sarebbe un risultato super fantastico, ma dobbiamo stare con i piedi per terra e giocare le partite come abbiamo sempre fatto per divertirci e far divertire”.

“Non è stato difficile rifiutare le proposte arrivate. Il nostro obiettivo era trattenere i giocatori più importanti e i giocatori ci hanno aiutato e hanno capito che con De Zerbi si può crescere e migliorare. Loro hanno contribuito a far si che queste richieste fossero lasciate in disparte velocemente. Io credo che dobbiamo portare avanti questa politica che stiamo portando avanti da anni. Non credo che dobbiamo rifondare cambiando tanti giocatori. Credo che il risultato non è tanto la Champions, ma già l’Europa League sarebbe fantastica e straordinaria. Dobbiamo puntare sui giovani, come Scamacca che è di nostra proprietà e che può tornare il prossimo anno da noi”.

