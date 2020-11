Sassuolo-Inter, Marani: “Quando non interpreta la gara l’Inter dà il meglio di sé. Darmian? Manifesto dell’equilibrio”

L’Inter vince e convince a Reggio Emilia battendo per 0-3 il Sassuolo. Dopo il gol in apertura di Alexis Sanchez, il raddoppio è arrivato grazie ad un autogol di Vlad Chiriches dopo un bel cross di Arturo Vidal. Nel secondo tempo il gol che chiude definitivamente il match è di Roberto Gagliardini.

A commentare la gara ai microfoni di Sky Sport, ci ha pensato il giornalista Matteo Marani. Ecco le sue parole: “Darmian oggi è il manifesto dell’equilibrio. Oggi l’Inter lo era anche nello spirito. Credo che l’Inter dia il meglio di sé quando non deve interpretare la gara, specie fuori casa. Quando lo schema è tracciato i nerazzurri trovano la compattezza e spingono in contropiede. Ma fuori casa l’Inter ha fatto tre vittorie e due pareggi con Lazio e Atalanta, in casa invece ha sempre faticato subendo quasi due gol a partita. In trasferta la media punti è da Scudetto, a San Siro no. Questo ci fa capire che l’Inter non deve ragionare sul percorso, deve spingere per vincere e basta. Se l’Inter riesce a essere squadra può tranquillamente superare la Juventus. Ma ci vogliono soluzioni quando l’altra squadra non ti aspetta, sennò si sbilancia. Meno possesso palla fa e più ottiene”.

