Sassuolo-Inter, Biasin: “L’Inter ha risposto con i fatti: è tornata a essere una squadra di Conte”

Certo, a cercarli bene i nei ci sarebbero: per esempio il dejavù dell’impiego di Christian Eriksen negli ultimissimi minuti di partita (oggi è entrato all’85esimo), e in generale le perplessità su una gestione dei cambi molto tardiva, da parte di Antonio Conte, per la quale si teme in vista del prossimo incontro di Champions. Però il risultato di oggi – 0-3 al Sassuolo – non è mai stato in discussione e, per una volta, può andare bene così. A sottolinearlo è anche Fabrizio Biasin, giornalista, che commenta così, sul proprio profilo Twitter, la gara dell’Inter.

“La risposta non è mai nelle parole, ma nei fatti – ha scritto Biasin – Oggi l’Inter ha giocato con la testa, l’intensità, ha dato una bella sistemata alla classifica e finalmente è sembrata la ‘squadra di Conte’. Oggi l’Inter ha fatto ‘i fatti’. Bravi”. Prossimo impegno: martedì prossimo, in Champions League, contro il Borussia Monchengladbach. Un altro appuntamento in cui occorrerà fare “i fatti”.

