Sassuolo-Inter, Condò: “Il discorso post-Real? Qualcosa è successo: migliore Inter della stagione”

Un nuovo inizio per la stagione dell’Inter. I nerazzurri vincono a Sassuolo in un modo convincente, finalmente. Negli studi di Sky, nell’analizzare il match, si parla della ritrovata verve della squadra di Conte, che forse ha beneficiato dei colloqui di cui si è molto parlato nel dopo-Real Madrid.

Questa l’opinione di Paolo Condò: “Migliore Inter della stagione, qualcosa è successo. Si parla sempre di furore per e squadre di conte: io chiamerei determinazione. L’Inter ha continuato a giocare sempre con la stessa determinazione per tutti i novanta menti. Sapeva cosa fare, dove colpire. Appena il Sassuolo ha lasciato uno spiraglio l’Inter ha colpito”.

Così su Conte: “Il capolavoro di Antonio, in carriera è stato quello che ha fatto in nazionale e quanto ha tirato fuori dai giocatori che aveva. Hakimi è più forte di Darmian. Ma ora la sfida di Conte è quella di far diventare funzionali al suo gioco i giocatori più forti come Hakimi. Su Eriksen ormai ho perso le speranze”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi