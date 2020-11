LIVEBLOG – Sassuolo-Inter, il commento dei tifosi al match in tempo reale: “Si scalda Eriksen, entrerà al 92′”

Ci sono le emozioni di campo, sì: ma Sassuolo–Inter è stata – nel pre-partita – anche l’intervista a Giuseppe Marotta in cui l’ad nerazzurro ha sostanzialmente annunciato l’addio di Christian Eriksen (che, tanto per cambiare, parte dalla panchina) ai colori nerazzurri. E come sempre i tifosi interisti si stanno riversando in massa su Twitter per commentare la partita di Reggio Emilia e, stavolta, non solo la partita: in questo liveblog vi proponiamo i migliori tweet in tempo reale dei tifosi nerazzurri.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<