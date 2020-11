Sassuolo-Inter, Sanchez (Sky): “Voglio lottare e vincere. Scudetto? Avanti gara dopo gara”

Alexis Sanchez è stato grande protagonista nella sfida vinta dall’Inter contro il Sassuolo al Mapei Stadium: il cileno ha infatti segnato dopo pochissimi minuti la rete che ha sbloccato l’incontro. Intervistato da Sky Sport, l’attaccante ha detto la sua sulla gara dopo il fischio finale.

Queste le sue dichiarazioni: “Penso che abbiamo sempre fatto una grande partita, bisognava lavorare sui dettagli. Serve meno paura di sbagliare, perché noi stiamo facendo tutto quello che vuole Conte“.

Sanchez continua: “Più gioco e più mi sento in forma, voglio lottare e vincere sempre. Credo che la sfida contro il Real Madrid sia stata una partita sbagliata, siamo entrati in campo in maniera timida, ma noi abbiamo grandi giocatori. Scudetto? Andiamo avanti gara dopo gara”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi