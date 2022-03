Satriano stupisce con il Brest: l’Uruguay pre-convoca lui e Vecino

Continua il momento d'oro di Satriano

Una bellissima notizia per Martin Satriano : il c.t. dell' Uruguay , Diego Alonso , ha infatti inserito l'attaccante classe 2001 - insieme all'altro nerazzurro Vecino - tra i 45 preconvocati per i prossimi impegni contro Perù e Cile , rispettivamente il 24 e 29 marzo.

Non è la prima volta in cui il centravanti viene preconvocato, ma si tratta comunque di un premio per le grandi prestazioni con il Brest. In Francia, infatti, Satriano ha già collezionato tre gol in 6 presenze totali. All'esordio da titolare, contro il Troyes, aveva stupito tutti realizzando una doppietta.