Gosens: “Un orgoglio essere all’Inter: qui c’è un gruppo forte e unito”

Il tedesco: "Mentalità e disciplina sono state fondamentali nella mia carriera"

Protagonista dell'ultimo Matchday Programme, in vista di Inter-Salernitana, è Robin Gosens che - fresco d'esordio - si è raccontato: "La prima presenza con la maglia nerazzurra era una partita che aspettavo da tempo. E' stata una sfida non semplice, ma rimarrà un momento speciale e pieno di emozione".

IL GRUPPO - "All'Inter ho trovato un bell'ambiente, con giocatori importanti ma anche molto disponibili e affiatati. C'è un gruppo forte e unito che lavora su tanti obiettivi. I giocatori tedeschi? Hanno scritto la storia qui, mi viene in mente Andy Brehme perché ha giocato in un ruolo simile al mio, un esempio".

LA CARRIERA -"Non ho fatto una gavetta tradizionale, ma ho avuto grandissima determinazione e questo aumenta ancora di più l'orgoglio di aver firmato per un grande club come l'Inter. Mentalità e disciplina sono state fondamentali nella mia carriera. Sono arrivato fino a qui perché ho sempre avuto la giusta motivazione, la spinta di fare sempre qualcosa in più".