Scaloni STREGATO dall’Inter: “E’ la squadra più offensiva in Europa”

Nel corso dell’ultima conferenza stampa nella quale ha partecipato alla vigilia di Argentina-Perù, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha citato l’Inter per una ragione ben precisa. Analizzando il sistema di gioco utilizzato dal rivale Jorge Fossati, infatti, il ct dell’albiceleste ha esaltato quella che a suo giudizio è la squadra che meglio di chiunque altra sa utilizzare il 3-5-2 in Europa, vale a dire quella allenata da Simone Inzaghi.

Così Scaloni in conferenza sul paragone tra Perù e Inter: “Credo che Fossati abbia sempre giocato con la difesa a 5. Non so se domani giocherà in modo diverso, ma io non la considero una squadra difensiva. Non è detto che se giochi con una linea a 5 tu sia per forza difensivo. L’Inter gioca così ed è la squadra più offensiva del calcio europeo”.